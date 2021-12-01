Не продали мороженое без маски: в Запорожье покупатель выстрелил в продавца

В Запорожье произошло ЧП в магазине. Фото: коллаж "Сегодня"
В Запорожье в магазине мужчина выстрелил в продавца из-за того, что ему не продали мороженое без защитной маски. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.
Подробности ЧП
Как стало известно, на улице 40 лет Победы (Пески) между владельцем продуктового магазина и посетителем произошел конфликт из-за нежелания последнего одевать медицинскую маску.
В результате произошла драка и покупатель покинул торговое заведение. Он вернулся спустя 15 минут в нетрезвом состоянии с оружием в руках и выстрелил в лицо предпринимателю, а затем скрылся.
Злоумышленника задержали
Правоохранители задержали преступника. Им оказался 49-летний житель Запорожья.
Во время обыска у злоумышленника изъяли травматический пистолет.
Что грозит преступнику?
Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.