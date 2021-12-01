Не продали мороженое без маски: в Запорожье покупатель выстрелил в продавца

В Запорожье произошло ЧП в магазине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье в магазине мужчина выстрелил в продавца из-за того, что ему не продали мороженое без защитной маски. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.

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Подробности ЧП

Как стало известно, на улице 40 лет Победы (Пески) между владельцем продуктового магазина и посетителем произошел конфликт из-за нежелания последнего одевать медицинскую маску.

В результате произошла драка и покупатель покинул торговое заведение. Он вернулся спустя 15 минут в нетрезвом состоянии с оружием в руках и выстрелил в лицо предпринимателю, а затем скрылся.

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Злоумышленника задержали

Правоохранители задержали преступника. Им оказался 49-летний житель Запорожья.

Во время обыска у злоумышленника изъяли травматический пистолет.

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Что грозит преступнику?

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.

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