Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Запорожья

Не работает Vodafone и проблемы с интернетом: какая ситуация в Энергодаре

Ольга Кравченко
6 марта, 08:01
Власть города пытается выяснить причины отсутствия мобильной связи

В районе Энергодара пропала связь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone. А также есть проблема с работой интернет-провайдеров.

Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

Реклама

По неподтвержденным пока данным, аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах.

"Причины отсутствия мобильной связи пытаемся выяснить", – написал он.

Ситуация в Украине 6 марта

Читайте также: