Не смогли поднять крышку и задохнулись. Подробности гибели детей в сундуке на Донбассе

10-летняя Аня и 7-летний Миша Пресновые задохнулись в сундуке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области погибшие брат с сестрой закрылись в старинном сундуке, пока родителей не было дома. Однако крышку открыть уже не смогли. Поскольку в сундук практически не поступал воздух, дети в нем просто задохнулись.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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20 сентября в селе Никольское похоронили 10-летнюю Аню и 7-летнего Мишу Пресновых. Следствие рассматривает все версии смерти детей, а уголовное производство начали по статье "умышленное убийство".

Родители оставили детей дома одних

Трагедия произошла 18 сентября. Утром родители уехали в соседнее село собирать картошку на полях, а детей оставили дома. Последний раз с детьми по телефону они разговаривали в 10 часов утра, а уже через час трубку никто не взял.

"Бросить все и вернуться домой они, видимо, не могли. Село находится в 30 км от нас, туда работников везут транспортом и вечером возвращают", – сказал староста села Николай Кондращенко.

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Родители вернулись домой вечером, но детей в доме не нашли. Правоохранители и местные жители стали искать детей в округе.

"Говорят, что служебная собака все время возвращалась во двор, словно подсказывала, что дети где-то тут", – отметил местный житель Игорь.

Нашли мертвыми в сундуке

Когда полицейские стали осматривать помещение, то в старом сундуке обнаружили два тела – Аня и Миша задохнулись.

"Это старинный сундук, изготовлен где-то в 1700-х годах. Он передавался из поколения в поколение как приданое. Сделан добротно, так, что воздух туда, видимо, практически не попадал. Когда дети туда залезли, то щеколда для навесного замка захлопнулась, и они не смогли открыться", – говорит Кондращенко.

Стояли на учете у соцслужб

Семья переехала в Никольское 10 лет назад из Угледара, где остались бабушки и дедушки детей. Родители не имели постоянного места работы, а ходили на подработки. Также взрослые часто выпивали, из-за чего и стояли на учете.

"Когда приезжали, то в доме все было убрано, наготовлена еда. Я лично разговаривал с детьми, спрашивал, обижают ли их мама с папой. Они говорили, что нет. Но и следов побоев на них тоже не было. Так что какой-то агрессии в адрес детей там не было. В школе они учились нормально, уроки не пропускали", – рассказывает староста.

Ранее Кондращенко предупреждал мать, что их могут лишить родительских прав, если они не прекратят выпивать. Тогда родители на некоторое время прекращали пьянствовать, но потом история повторялась вновь.

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