Не смогли продать. В Днепре фермеры бесплатно раздавали арбузы – видео

В Днепре бесплатно раздавали арбузы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре фермеры вывезли полную фуру арбузов и бесплатно раздавали людям. Желающих взять домой ложные ягоды оказалось много и люди быстро опустошили кузов.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook-группе "12 Квартал Днепра".

Реклама

На записи видно, как мужчина в фуре давал арбузы людям, которые подходили. В Сети пишут, что такие подарки прохожим сделали из-за того, что фермеры не смогли продать урожай.

Как пишет 056.ua, изначально владельцы хотели отдать арбузы детям в школу или детсады, но выяснилось, что на это нужны справки и участие в тендерах. Поэтому предприниматели раздали арбузы желающим. Они подвезли машину по адресу ул. Гладкова, 7.

Реклама

В комментариях некоторые пользователи возмущались тем, что люди забирали труды фермеров как должное и даже символически не отблагодарили гривной. Однако очевидцы отметили, что фермеры наотрез не хотели брать деньги.

Украинцы – не фанаты арбузов

В целом в нашей стране выращивается около 400 тысяч тонн этой культуры в год. Больше трети (38%) – в Херсонской области.

При этом украинцы употребляют арбузы не так часто, как жители других стран. К примеру, один житель Украины съедает всего 4 кг в год. Для сравнения: по данным FAOstat, больше всего арбузов потребляют в Армении – 47 кг в год на одного человека.