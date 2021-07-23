Не в первый раз. В селе под Николаевом пережили обстрел из танка

Село обстреляли из танка. / Фото: Минобороны Украины
В Николаевском районе Николаевской области не впервые обстреливают село из танка.
Об этом рассказали сайту "Сегодня" местные жители.
"Насколько стало известно, снаряды упали на территории села Чемерлиево", – рассказал нам Игорь Герасимчук – староста села Михайловка, которое также недалеко находится от полигона Широкий Лан.
По словам Герасимчука, один из снарядов приземлился на частное подворье.
"А еще несколько упали невдалеке от села", – говорит Герасимчук.
Как оказалось, прилетающие на подворья снаряды – не редкость для местных жителей.
"В 1980-х годах был случай, когда снарядами ударили по свинарнику, по дворам, по крыше дома", - добавил Герасимчук.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России военные умудрились "потерять" танк на трассе. Путинская армия показала своим соотечественникам, как она их будет защищать в случае войны – это рассмешило даже самих россиян.
О чем еще говорят в Украине и мире, узнайте из выпуска "Сегодня":
Новости на эту же тему: