Не выдержала издевательств: почему женщина убила своего сожителя под Одессой (видео)

Усыпила и зарубила. В Одесской области женщина убила отца троих своих детей. В совершенном она призналась, а полиции рассказала, что отомстила мужчине за все оскорбления. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Окровавленное тело мужчины в поселке под Одессой нашли односельчане.

"Сосед увидел, нашел, первый кто увидел. Он там с внуком гулял и увидели там труп за нашими участками", – дачник Иван Георгиев.

Именно сосед и вызвал полицию. Те сразу принялись искать того, кто убил местного. Поиски продолжались всего несколько часов. В убийстве призналась его сожительница.

Как это было

"Заранее купив две бутылки водки злоумышленница напоила потерпевшего. Она дождалась пока он уснет, а потом разбила ему топором голову", – и.о. начальника отделения полиции No 4 Одесского районного управления полиции No 2 в Одесской области Александр Биланчук.

Мужчина и женщина вместе были едва ли не всю жизнь. Они воспитывали троих общих детей. Сейчас дети уже взрослые.

Женщина завернула тело мужчины в простыню, положила на тачку, везла примерно 400 метров. Оставила в кустах между деревьями, а потом вернулась домой. По дороге она выбросила простыню в помойку. На месте, где нашли тело Сергея, до сих пор его носок и окровавленная наволочка.

Зачем она это сделала

Женщине 56 лет. На допросе она не возражала, что убила мужа. Говорит, он над ней издевался.

"Он постоянно. Когда трезв, то нормален, но когда его переключает. Он еще бьет так. Глаза красные. Все в отеках", – говорит женщина.

Домашнего насилия становится все больше

С домашним насилием сталкиваются все больше украинок. Только за прошлый год зарегистрировали около 40 тысяч обращений. Количество растет, потому что женщины теперь более осведомлены.

Чтобы не доходило до убийств надо обращаться в полицию, где есть мобильные группы по насилию или на горячую линий общественных организаций, говорят эксперты.

Многодетную мать полиция задержала. Ее действия квалифицировали как умышленное убийство. За такое ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожской области женщина одним ударом убила сожителя

В Запорожской области произошло убийство в селе Успеновка Гуляйпольского района. В полицию обратились местные жители, которые обнаружили в одном из частных домов труп хозяина.

По прибытии полицейские установили, что накануне 49-летний потерпевший и его 34-летняя сожительница выпивали. Затем между парой возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в туловище.

От полученной травмы последний скончался. Злоумышленница задержана. Ей грозит серьезное наказание – до 15 лет лишения свободы.