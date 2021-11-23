Не выдержали нервы: на Волыни учительница избила ученика (видео)

На Волыни в школе случился скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
В селе Цмины Волынской области учительница физики избила ученика. Момент засняли на видео через замочную скважину.
Об этом сообщает Telegram-канал "Чорний лист".
Детали скандала
В ролике можно увидеть, как учительница ругает школьника, а затем хватает его за ухо и бьет по лицу.
Также в этот момент в кабинете находилась еще одна женщина. Видео снимали через замочную скважину.
Что говорит директор школы?
Как рассказала телеканалу "Конкурент TV" директор школы Людмила Лавринюк, случилась провокативная ситуация.
"Мы позвали родителей, учеников и учительницу. Учительница уже извинилась. Там провокативная ситуация случилась, и мы это расследуем", – отметила директор.
Она добавила, что инцидент произошел с учеником 9 класса. Школьники якобы постоянно стучали в кабинет и убегали, поэтому у учительницы не выдержали нервы.
"Дети сейчас тяжелые. Вы сами понимаете, что они создают определенные ситуации. Мы говорили, что учитель не имеет права срываться", – подытожила директор.