Не выдерживают громких звуков. "Мирное лето" помогает детям преодолеть страхи войны

В лагере от Фонда Рината Ахметова отдіхают дети с Донбасса

Из-за боевых действий 13-летний Арсений покинул родной город. И парень до сих пор не смог окончательно избавиться от страха пережитого в детстве: он не выдерживает громких звуков – они напоминают о войне.

Восстановить психологическое здоровье подростку помогают в лагере проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" в Святогорске.

"У меня как-то на рефлекторном уровне выработалось отвращение к чересчур громким звукам", – рассказывает Арсений Мищенко, который раньше жил в Луганске.

"Это не страх, это настоящий ужас ..."

Говорит, когда в родной город пришла война, то узнал ее именно по звукам.

"Был момент, когда именно начались взрывы в Луганске, когда пришлось прятаться в комнатах, которые имеют несущие стены, вроде ванны..." – делится парень.

После этого был переезд в деревню, но и там не было покоя от выстрелов.

"Один раз стекла в комнате отца моего очень сильно затряслись, еще бы немного и они вылетели бы на прямо на меня. Я упал в тот момент. Я отчетливо помню этот страх, нет, это ужас – тебе страшно, ты слышишь взрывы", – рассказывает мальчик.

Как избавиться от страхов войны

Специалисты говорят, страха громких звуков можно избавиться – важно проработать эту проблему с психологом.

"Это травматическая память, я думаю, срабатывает. Повторение триггерной ситуации. Поэтому на каждое громкое реагирование, звуки, молния, гром – они реагируют по-своему", – объясняет психолог Вера Карапетян.

Такие ребята как никто нуждаются в полноценном летнем отдыхе и психологическом восстановлении.

"Здесь уникальная территория, очень полезно для здоровья здесь находиться. И то, что они очень активно проводят время, активный отдых, благотворно отражается на качестве их здоровья", – убеждена вожатая Наталья Степанова.

"Мирное лето" – детям

Седьмой год подряд ребята-переселенцы, жители прифронтовой зоны и неподконтрольной территории оздоравливаются в лучших детских лагерях благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето".

"Мне тут очень нравится, у меня голова больше не болит. Она у меня до этого болела довольно часто, а за две недели тут у меня такого не случилось практически ни разу", – делится Арсений Мищенко.

Изюминкой нынешней смены стало "Кино-лето" – обучение с последующими съемками роликов. А также спортивные соревнования и различные секции.

"Я благодарен такой возможности и от всей души благодарю Фонд Рината Ахметова, мне очень понравились такие вещи как кинокемп", – говорит Арсений.

С 2015 года благодаря Фонду Рината Ахметова уже оздоровились более четырех с половиной тысяч мальчиков и девочек.

Напомним, психологи говорят, что для людей с Донбасса второй значительной травмой после войны является пандемия коронавирусной болезни – это вызывает у них тревожность и страхи. Фонд Рината Ахметова помогает преодолеть их, организуя бесплатные консультации психологов.