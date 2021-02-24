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"Не захотели в музей? Пойдет на помойку". В харьковской мэрии сбросили на пол Ленина (фото, видео)

24 февраля, 16:24

Ольга Кравченко

Барельеф сняли прямо со стены

В здании мэрии Харькова сорвали со стены на пол барельеф с изображением Владимира Ленина. Барельеф снял со стены представитель общественной организации "Світанок" и соучредитель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Позже стало известно, что барельеф повесили обратно.

А полиция потребовала обьяснений у Вадима Позднякова.

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"Работники Харьковского городского совета установили изображение ордена Ленина в холле на первом этаже. В следующий раз я его просто разобью, если не хотят по-хорошему. Не захотели в музей? Пойдет на помойку", – рассказал активист в соцсетях.

Ранее мы писали, что Харьковский городской совет проголосовал за присвоение имени Георгия Жукова проспекту, который носит имя Петра Григоренко.

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Харьков мэрия Ленин

Источник: Сегодня

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