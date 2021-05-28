Нелегальный вывоз раритетов: СБУ изъяла украшения Скифских времен стоимостью в 40 тыс. $ (фото)

СБУ изъяла ювелирные украшения Скифских времен. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины остановила незаконный вывоз за границу культурных артефактов Скифских времен. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Посредник обеспечивал нелегальную переправку раритетов, действовал по заказу европейских клиентов.

"Он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБ Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота", – пишут в сообщении ведомства.

Изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны.

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Фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

А после завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила двух дельцов, которые помогали майнить, а после воровали криптовалюту у своих клиентов.