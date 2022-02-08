Неожиданная встреча. В Винницкой области заметили стадо зубров (видео)

Стадо зубров переходило дорогу в Винницкой области

Большое стадо лесных зубров попало в объективы местных в Винницкой области. Такие кадры – редкость, потому что красно-книжный вид на грани исчезновения.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Поймать зубров на видео удается не всегда. Но одному из водителей это удалось. На видео видно, что пассажиры автомобиля едут по заснеженной дороге в Литинском районе и видят стадо зубров, переходящих дорогу. Пассажиры авто притормаживают, давая дорогу животным. Затем они замечают еще одного отставшего зубра в лесу.

Шестерых лохматых великанов завезли в регион более 40 лет назад. Сегодня их уже 110-ть. И это – треть украинской популяции зубров. Их опекают лесоводы – берегут и предохраняют от браконьеров.

В Бердянском зоопарке тигры вышли на первую снежную прогулку

Бенгальские и уссурийские тигры частного зоопарка "Сафари" в Бердянске вышли на первую снежную прогулку. Всего там живет пара уссурийских и 6 бенгальских тигров.

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В одном из вольеров живет молодая пара Кен и Монро. Хищникам по 4 года. В мире животных они числятся подростками. Они еще не набрали массы и не выросли до полного размера.

Во втором вольере – взрослые тигры Азир и Француз, в апреле минувшего года у них родились детеныши.

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