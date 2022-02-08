Неожиданная встреча. В Винницкой области заметили стадо зубров (видео)

Большое стадо лесных зубров попало в объективы местных в Винницкой области. Такие кадры – редкость, потому что красно-книжный вид на грани исчезновения.
Об этом сообщается в выпуске Сегодня.
Поймать зубров на видео удается не всегда. Но одному из водителей это удалось. На видео видно, что пассажиры автомобиля едут по заснеженной дороге в Литинском районе и видят стадо зубров, переходящих дорогу. Пассажиры авто притормаживают, давая дорогу животным. Затем они замечают еще одного отставшего зубра в лесу.
Шестерых лохматых великанов завезли в регион более 40 лет назад. Сегодня их уже 110-ть. И это – треть украинской популяции зубров. Их опекают лесоводы – берегут и предохраняют от браконьеров.
В Бердянском зоопарке тигры вышли на первую снежную прогулку
Бенгальские и уссурийские тигры частного зоопарка "Сафари" в Бердянске вышли на первую снежную прогулку. Всего там живет пара уссурийских и 6 бенгальских тигров.
В одном из вольеров живет молодая пара Кен и Монро. Хищникам по 4 года. В мире животных они числятся подростками. Они еще не набрали массы и не выросли до полного размера.
Во втором вольере – взрослые тигры Азир и Француз, в апреле минувшего года у них родились детеныши.
Ранее мы писали:
- Как в зоопарке на Арбатской Стрелке спасаются от непогоды.
- Во время масштабного потопа в Ялте затопило крокодиляриум.