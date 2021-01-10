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Неподъемные тарифы на газ: под Харьковом люди перекрыли трассу

10 января, 11:39

Анна Бровко , Оксана Тесленко

Раз в 15 минут люди освобождают проезжую часть, чтобы пропустить транспорт.

Жители нескольких поселков перекрыли трассу под Харьковом в знак протеста против повышения тарифов на газ и его транспортировку.

Об этом сообщает "Сегодня".

Участие в акции принимают около сотни человек. Раз в 15 минут люди освобождают проезжую часть, чтобы пропустить транспорт. Полиция охраняет порядок во время акции.

/ Фото: Сегодня

Для водителей организовали объездной путь.

/ Фото: Сегодня

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Участники акции протеста также держат самодельные плакаты с надписью "Люди не быдло", "Нет тарифогеноцид" и другие.

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

Напомним, в Украине с января 2021 года повышаются зарплаты и пенсии, в то же время поднимаются тарифы.

Также с января 2021 года в Украине вырастут счета за холодное водоснабжение и водоотвод. Подорожание составит в среднем 15-20%, но рост тарифов зависит от региона. Финальные суммы потребители увидят в платежках за январь.

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