Непогода в Украине: где завтра ждать метель – прогноз

Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 19 января, в будет холодной, но сильных морозов ждать не стоит. Сейчас через страну проходят атмосферные фронты, а из-за этого местами возможен небольшой снег, а также метель.

Об этом пишет Оbozrevatel.

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Завтра во всех областях будет минусовая температура. В целом по Украине будет от -5 до -10 градусов, а на севере и востоке температура воздуха опустится до -13 градусов.

В дневные часы синоптики прогнозируют от 0 до -5 градусов. В западной и южной части Украины ночью будет от -2 до -7 градусов. Днем столбики термометров покажут около 0 градусов.

Также на территории Украины синоптики прогнозируют 19 января сильный ветер, небольшой снег, метель и гололедицу на дорогах.