Непростые люди: бизнесмен рассказал о родителях 16-летнего мажора из Харькова

16-летний Николай Харьковский, который устроил ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
Родители 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, оказались "очень непростыми людьми". У мамы подростка целая коллекторская фирма.
Об этом заявил харьковский бизнесмен Юрий Сапронов изданию Телеграф.
Что известно о родителях 16-летнего мажора?
Как рассказал Сапронов, родители Николая "очень непростые люди".
"Не всякий мясник центрального рынка мог зайти к покойному Геннадию Кернесу. А мама… Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет", – сказал бизнесмен.
Он добавил, что именно поэтому многие говорили, что 16-летний парень уйдет от правосудия.
"Мажор получит реальный срок"
Сапронов считает, что 16-летний Николай получит реальный срок. Бизнесмен отметил, что опасность была связана с так называемой амнистией в честь 30-летия Независимости Украины, под которую Харьковский мог попасть как несовершеннолетний.
"Но уже нардепы навели резкость, зал точно поддержит поправку в закон, это на контроле не только у наших харьковских депутатов, а и у главы правоохранительного комитета", – добавил меценат.
"Родителей нужно привлечь к ответственности"
Сапронов заявил, что также необходимо привлечь к ответственности родителей парня.
"Думаю, что привлекут. Вряд ли посадят, но условный срок и огласку точно получат. И другие мамы с папами начнут думать, может быть", – подытожил бизнесмен.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.