"Несите шины": в Николаеве придумали ловушку для российских танков

Покрышки нужно установить на каждом перекрестке / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве придумали ловушку для российских танков. Для этого необходимо установить покрышки на каждом перекрестке.

Об этом сообщает голова ОГА Виталий Ким.

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Ловушка нужна для того, чтобы ограничить видимость для врага.

"Для того чтобы ограничить видимость вражеской техники в городе, нужно установить на каждом перекрестке покрышки. Потом, если враг прорвется в город, то задача их поджечь. В городских условиях это их остановит, а дальше мы будем по ним работать. Мы знаем город, а они нет. Никуда они не пройдут", – говорит Виталий Ким.

По словам головы ОГА, враг решил взять город любой ценой.

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"Хочу отметить, что сейчас мы находимся в лучшей позиции. Мы должны быть готовы максимально. Тогда ничего они не сделают", – добавил Виталий Ким.

Ситуация в Украине 8 марта

Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.

В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.

В Сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети . В данный момент информация о пострадавших уточняется.

. В данный момент информация о пострадавших уточняется. В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

в результате обстрелов и боев. Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).

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