Несут потери, но не отвечают. Арестович объяснил, почему ВСУ не стреляют

Если украинские военные начнут адекватно отвечать на обстрелы оккупантов, ситуация на фронте сильно ухудшится

В последнее время на передовой серьезно активизировались снайперы боевиков, которые стали все чаще наносить урон украинской армии. Советник главы Офиса президента и спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович назвал причины, почему боевики остаются безнаказанными за свои атаки.

По его словам, снайперские и контрснайперские группы ВСУ и беспилотники забрали с фронта, поскольку таковы условия соглашения об установлении режима прекращения огня.

"На соблюдении этого режима базируется международная поддержка Украины, а санкции, которые в конце налагают на РФ за то, что она не соблюдает договоренности, обходятся Кремлю гораздо дороже, чем бесперебойная работа всех снайперов и всех БПЛА Украины", – написал Арестович в Facebook.

Также он отмечает, что возобновление адекватных ответов врагу на фронте приведет к тому, что погибать наших военных станет намного больше, поскольку враг тоже активизируется на полную мощь.

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"Активные действия с нашей стороны вызовут эскалацию, эскалация – потери. Опять по 15-20 убитых ежемесячно… Не исключены новые периоды резкого обострения на фронте – Кремль не оставит своих попыток диктовать нам свои условия силой", – подчеркнул представитель ТКГ.

Арестович добавил, что международная поддержка (санкции) работает только для тех, кто соблюдает условия заключенных международных договоров, играет на примирение.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 февраля в районе Новолуганского подорвались на неизвестном взрывном устройстве трое украинских военнослужащих. В связи с этим ГБР открыло уголовное производство.