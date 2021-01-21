Нет такого заведения вообще: горящий дом престарелых в Харькове нелегальный

Ни в одном реестре нет такого учреждения

В Харькове в горящем здании, которое называли домом престарелых, никаких официальных учреждений для пожилых людей нет.

Об этом сообщает директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага, пишет "Суспильне".

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", – сказал Шпарага.

Ни в одном реестре нет такого учреждения.

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"Такое учреждение, которое по этому адресу учитывается, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.

Напомним, недавно мы публиковали видео с места трагедии.

Также ранее в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей.