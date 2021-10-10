Невероятно красиво! В Харькове открыли новый фэнтези-парк – фото

В Харькове открыли сказочный парк / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове, где ранее открыли скульптуру "Звуки города", в воскресенье, 10 октября, открылся новый фэнтези-парк, его обустроили на ул. Плехановской, 77, возле ДК "Металлист". Особенно преображается парк вечером, каждая зона – это отдельное световое шоу.
Пользователи Сети публикуют фото и видео из парка.
Открыли парк в 19:00, затем он будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00.
В парке будут проводить выставки, концерты и спектакли. На входе уже установили турникеты.
Власти Харькова писали, что эта креативная локация станет первой в Украине парком-выставкой open air.
В вечернее время парк преображается с помощью подсветок и проекционных технологий.
Парк украшают инсталляции сказочных животных со звуковыми эффектами.
Также инсталляции будут служить фотозонами.
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