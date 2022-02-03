Ничего не уцелело: мы пробрались в квартиру, где произошел взрыв в Кропивницком (видео)

Появилось видео состоянии квартиры в Кропивницком, где вчера, 2 февраля, прозвучал мощный взрыв. На месте повреждены все несущие стены, потолок и пол.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Так выглядит квартира, где произошел взрыв. В помещении повреждены все несущие стены, потолок и пол. Из-за взрыва также появилась дыра из квартиры прямо на улицу. Дом все еще остается без света, газа и воды.

Как это было

В одной из квартир делали ремонт, однако рвануло этажом ниже. Взрыв был настолько мощным, что несколько квартир разрушило до основания. 35-летний владелец дома, где все произошло, погиб.

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С ожогами госпитализировали и двух дочерей погибшего. Больше всего пострадала младшая.

Запах газа был давно

Какие ремонтные работы проводились, сейчас устанавливают правоохранители. Соседи потерпевших говорят, что запах газа в подъезде испытывали по утрам.

Жителей этого подъезда эвакуировали. Часть из них временно остановится в местной гостинице, которую предоставила власть, а часть решили уехать к родственникам.

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Всего в доме проживает более 300 человек.

Подробности пожара

2 февраля в 15:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 – ликвидировали.

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