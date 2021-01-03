"Никаких застолий": на Львовщине жители села отказались от поминок

Кроме того, село уже отказалось от пластиковых цветов на кладбище

В селе Ольшаник на Львовщине отменили традицию поминальных застолий. Идею предложил местный священник, вся община поддержала.

Об этом сообщает "Сегодня".

С начала года в Ольшанике, где проживает 1200 человек 21 захоронение. И за все время карантина – ни одной смерти от коронавируса.

Пан Роман рассказывает "Сегодня" о последних поминках, которые были в Ольшанике. Говорит: в селах на обряд-застолье сходится почти вся община. Поэтому, кроме стресса от потери, семья умершего получает еще и стресс от приготовления к поминкам.

Как считает настоятель церкви Преподобной Параскевы (УГКЦ) Олег Здреник, члены семьи умершего не могут себе позволить сесть за стол и услышать слова утешения, потому что бегают с первым, вторым, с кофе.

"Это не поминки. Это просто пир по случаю смерти человека. Поминовение в день похорон – это должны быть акты поддержки, акт солидарности, когда семья, друзья, знакомые приходят для того, чтобы утешить", – сказал священник.

Именно отец Олег предложил отказаться от поминальных обедов вообще, и жители села поддержали.

Кроме того, село уже отказалось от пластиковых цветов на кладбище.

Между тем идея отменить поминальные застолья понравилась жителям всей территориальной громады, в которую входит 22 села. Как рассказала председатель Раловской ОТГ Любовь Ковалик, сейчас это предложение обсуждается.

"Я думаю, что они поддержат. Где-то будут также беседы со священниками других церквей. Единственные, кому не выгодно нововведение, – владельцы баров и ресторанов. Им хотя и нечасто, но заказывают поминальные обеды", – сказала она.

Напомним, в Украине в этом году поминальный день припал на 26 апреля, однако в связи с карантином массовые собрания запрещены. Только 13 тысяч украинцев сходили на кладбища – а раньше было 5-7 миллионов человек.

Как сообщалось, после поминального обеда в селе Старый Гвоздец Коломыйского района 12 сентября в инфекционную больницу попали 17 человек, в том числе 6 детей до 15 лет.