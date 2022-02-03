Новая смерть в армии. В Николаеве нашли мертвым военного

Военный морской пехоты повесился на территории части / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 2 февраля, в Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского нашли мертвым морпеха.

Об этом пишет "Сегодня".

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В армии – новая смерть. В одной из воинских частей Николаева нашли мертвым морпеха. По предварительным данным следствия, парень повесился.

"Подтверждаем факт смерти. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Далее следствие будет разбираться, что произошло", – сообщили сайту "Сегодня" в отделе коммуникаций ГУНП в Николаевской области.

Местные СМИ сообщают о том, что рядом с телом морпеха, уроженца Золотоноши Черкасской области, не было найдено предсмертной записки.

В Киеве просят наказать виновных в смертях военных

В Киеве под Офисом президента прошел митинг семей, чьи сыновья погибли при загадочных обстоятельствах в армии в последние годы.

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По версии следствия, эти военнослужащие совершили самоубийство, но родители этих солдат убеждены, что их дети были убиты.

Митингующие требовали честных и объективных расследований, прекращения покрывания командиров, ликвидации дедовщины в армии.

На митинге было более 10 семей. Требовали от президента справедливости. Также поклялись сами найти убийц.

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