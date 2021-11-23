Новая вспышка COVID-19: в Запорожской области часть школьников снова отправили на карантин

В Запорожской области в школах вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Энергодаре Запорожской области учеников снова отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса. С 22 ноября закрыли два класса и шесть групп в детских садах.

Об этом сообщило издание Depo.Запоріжжя.

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Новая вспышка коронавируса в Запорожской области

Как стало известно, на карантин закрыли учеников в классах гимназии №7 и многопрофильном лицее. Также продлили карантин в одном классе гимназии №5.

Кроме того, на карантин закрыли три группы в детском саду №13 и по одной группе – в садах №5 и №12, а также в начальной школе №9.

Отмечается, что детей отправили на карантин на 7-10 дней.

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Какая обстановка в школах Украины во время карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

Шмыгаль призвал отменить "дистанционку" во всех школах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти вернуть учеников школ к очному формату обучения. По его словам, большинство учителей уже выполнили требования Минздрава и вакцинировались против коронавируса.

"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано, и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", – заявил премьер.