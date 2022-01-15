Новогодние гуляния продолжаются: в Черновцах на фестивале выбирают лучшую Маланку (фото)

В Черновцах устроили карнавал / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 30 коллективов из разных уголков Буковины, соседних областей и даже Румынии развлекали 15 января посетителей Маланка-феста. Как сообщает корреспондент "Сегодня", зрелище удивительное.

Маланка-фест удивляет своими персонажами / Фото: Сегодня

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Были традиционные Маланки с переодетыми персонажами, аутентичные – в костюмах кузнечиков и медведей, а также гигантские платформы.

Лучшая Маланка получит приз / Фото: Сегодня

На старенького жигуля закрепили механизм и громоздкую фигуру тигра – символа нового 2022 года. Со всех сторон звучали музыка и смех.

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Тигра прокатили на старом авто / Фото: Сегодня

Маланка – это народный праздник с обрядовым переодеванием в зверей и мифологических персонажей характерный для разных районов Буковины.

Три лучших Маланки определит жюри / Фото: Сегодня

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По поверьям переберия существует для того, чтобы отпугнуть всякую нечисть шумом и страшными костюмами.

Костюмамы должны отпугнуть злых духов / Фото: Сегодня

Ежегодно жюри выбирает три лучших Маланки. За это затейники получают приз.

Костюмы участников восхищают / Фото: Сегодня

В этом году фонд выделил более 200 тысяч гривен.

Украинские традиции

Главными атрибутами предновогоднего вечера у украинцев в начале XX века были: богатый праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы.

Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название "щедрый" связано с обычаем готовить богатый скоромный стол, в отличие от Святого вечера.

На Маланку в крестьянском хозяйстве совершались обряды "хозяйственной магии": молодых лошадей и волов впервые запрягали, чтобы приучать их к работе. Кое-где в этот день ловили воробьев и бросали в огонь, а получившийся пепел добавляли к семенам, предназначенным для посева. Считалось, что таким образом можно защитить поля от птиц.

На Харьковщине праздничный обход дворов начинался с утра, когда мальчики и девочки по отдельности обходили дворы с поздравлениями и благожеланиями ("меланковали"). Вечером совершали аналогичный обряд ("щедровали") взрослые девушки.

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