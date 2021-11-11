Новый год не за горами: Днепр уже начали украшать к празднику (фото)

Улицы города украшают гирляндами / Коллаж "Сегодня"

В Днепре уже начали украшать город к Новому году. Также на прилавках магазинов появились украшения и уже продаются первые елки.

Об этом пишет сайт "Информатор".

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Почему перекрыли улицы?

Пешеходную зону улицы Короленко частично перекрыли. Ее уже начали украшать.

В данный момент там развешивают гирлянды. Их развешивают прямыми линиями, ими окутывают столбы. Вскоре вся улицы засияет разными цветами.

Процесс украшения длится не первый день. Пока неизвестно, будет ли улица выглядеть как в прошлом году или как-то иначе.

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Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

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Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Днепр уже украшают к Новому году. Фото: сайт "Информатор"

Где можно будет отметить Новый год в Киеве

В этом году новогодние праздники пройдут не только в центре Киева. Организатор масштабных городских гуляний Folk Ukraine расширяется на территорию Киевской области.

Проект "Зима за городом" пройдет в "Добропарке", а новогодние мероприятия начнутся там уже с 1 декабря, как в Европе.

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