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Праздник закончился: в Черкасской области рухнула главная елка города (фото)

8 января, 16:15

Татьяна Очеретяная

Сейчас праздничную конструкцию разбирают

В городе Канев Черкасской области сильный ветер повалил главную городскую елку.

Об этом сообщил мэр Канева Игорь Ренькас в Facebook, опубликовав фотографии с места инцидента.

По его словам, праздничная елка на Ярмарочной площади упала вчера, 7 января, около 22:30. Сейчас ее разбирают.

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"Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства. Не буду шутить по поводу локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей", — пишет городской голова.

Напомним, ранее мы писали, как украсили города Украины к Новому году.

Также сообщалось, что в центре Запорожья активисты установили елку, украшенную противогазами.

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