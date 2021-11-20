Новый рекорд Украины! В Харькове презентовали хот-дог длиной более 2 метров (фото)

В Харькове изготовили рекордный хот-дог / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове представили хот-дог длиной 216 сантиметров, установив тем самым национальный рекорд Украины в категории "Кулинарное искусство".

Об этом сообщает "Укринформ".

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Чтобы вынести 16-килограммовое изделие на сцену, организаторам мероприятия понадобилась помощь шести человек. На презентации хот-дога, изготовленного Роганским мясокомбинатом, присутствовали более 100 человек, причем как взрослые, так и дети.

Состав рекордного хот-дога

В составе хот-дога, кроме традиционной булки, причем цельной, были: корейская морковь, соленые огурцы, сыр и маринованный лук. Также на него ушло почти по литру горчицы и кетчупа. Главным ингредиентом хот-дога стала, конечно, классическая сосиска.

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Что с ним сделали

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова (Киев) вместе с помощниками проверила длину хот-дога: 2 м 16 см, весом 16 кг. Длина официально зарегистрирована в сертификате.

Затем представитель руководства предприятия Денис Филатов и работницы кулинарного цеха быстро нарезали аппетитный хот-дог на порции и угостили всех желающих, а детям досталось и по две порции.

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Предыдущий рекорд

По словам Ветровой, харьковский хот-дог превысил предыдущий рекорд – в сентябре этого года в Киеве приготовили хот-дог длиной 1 метр 83 см, а два года тому назад тоже в столице стал рекордным хот-дог длиной 1 м 20 см.

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То, что украинцы – еще и одна из сильнейших наций мира – в очередной раз показал львовянин Олег Скавыш. Два года готовился, чтобы зубами протащить корабль. До этого тренировался с поездом, трамваем, тащил автобус, сани и самолет. Судно весом шестьсот четырнадцать тонн он зубами оттащил на 15 метров.

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