Новый рекорд: в Ровенской области нашли гигантский кусок янтаря (фото)

Ранее крупнейшие в Украине найденные камни были до 2 килограммов/Фото: Виталий Коваль, коллаж: "Сегодня"

В Ровенской области нашли самый большой в Украине камень янтаря. Его обнаружили на месторождении Владимирец-Восточный.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

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Что известно о находке?

Камень весит более 5 килограммов, а также входит в десятку крупнейших "янтарных" камней мира. Как отметил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль, такие экземпляры являются очень редкими. Сейчас самый большой образец янтаря в мире весит более 9 килограммов. Он хранится в Музее естествознания в Берлине. В Украине до этой находки крупнейшим янтарем считали образцы янтаря массой 1930 и 1040 г.

Вес находки — более 5 килограммов/Фото: Facebook/Виталий Коваль

Камень обнаружили на месторождении Владимирец-Восточный/Фото: Facebook/Виталий Коваль

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Экземпляр очень редкий/Фото: Facebook/Виталий Коваль

Как используют янтарь?

По информации Википедии, янтарь используется как изготовительный камень, лучшие образцы — как драгоценные камни, янтарная крошка — для картин из янтаря. В давние времена из янтаря изготовляли посуду, шкатулки, подсвечники, табакерки, гребни, броши, бусы, пуговицы, украшали им печки. Бренд был и остается материалом искусства, ювелирных украшений и сувениров. Изготовление янтарных изделий не требует сложных в технологическом плане приемов. Известный в Литве мастер Костас Толейкис изготавливал из янтаря не только украшения, но и панно, картины, люстры, люльки.

Из отходов художественного переработки янтаря — крошки, обрезков — путем сухой перегонки сплавленных и спрессованных отходов получали янтарную кислоту. Лаком, изготовленным из мелких кусочков янтаря покрывали скрипки, рояли. Иногда этот лак использовали для электроизоляции. Благодаря значительной химической инертности из янтаря изготавливали посуду для хранения кислот и медикаментов. Янтарное масло применяется в парфюмерии для получения красителей.

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Янтарь имеет большое значение в палеонтологии, поскольку в нем часто встречаются утонувшие в смоле насекомые и другие мелкие животные, вымершие до нашего времени. Также в янтаре попадаются хвоя, кусочки древесины. Их возраст может достигать нескольких десятков миллионов лет. В янтаре не хранятся мягкие ткани, однако очень точно сохраняется форма утонувших в смоле существ, что позволяет детально изучать их морфологию.

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