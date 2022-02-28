"Нужна хоть какая-то победа": Денисенко рассказал, зачем Путину Харьков (видео)

В Харькове продолжается обстрел / Коллаж "Сегодня"

Российская армия обстреливает массово жилые кварталы Харьков. Сейчас продолжается обстрел города из ракетного оружия. Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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"Это происходит из-за того, что украинская армия начала избивать врага, а санкции начинают бить по российской экономике. Путин делает ставку на то, что нужна хоть какая-то победа. Все для того, чтобы провести информационную картинку у себя в России про псевдопобеду на территории Украины", – говорит Вадим Денисенко.

По словам советника министра внутренних дел Украины, российский президент Владимир Путин уже пятый день скрывается в бункере, не выходит к своему народу и боится появиться на публике.

"Все из-за того, что он начинает бояться за свою жизнь. Конечно, никаких революций в России сейчас не предвидится, но Путин – параноик. То, что он сегодня делает в Харькове и то, что сегодня убивают мирных жителей, а также нарушают правила ведения войны, то это все будет безусловно доказано в суде", – добавил Вадим Денисенко.

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Ситуация в Украине 28 февраля

Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.

В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.

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