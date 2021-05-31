Объели за ночь дерево. В Черкасской области нашествие насекомых (видео)

Городская комиссия решила, что травить в этом месте нельзя, так что дерево просто срежут

Как бороться с вредителями растений / Фото: Unsplash

В Золотоноше Черкасской области началось нашествие гусениц. Двор многоквартирного дома кишит от зеленых гостей. За ночь насекомые объели целое дерево.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Городская комиссия осмотрела поврежденную акацию. Решила, что травить вредителей не получится, потому что химикаты навредят людям.

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Рядом с поврежденным деревом находится детская площадка с аттракционами. Поэтому акацию решили спилить.

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам 8 миллионов пчел. Однако живыми до пункта назначения насекомые не добрались, все они погибли в дороге.

Потом оказалось, что насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в состоянии угнетения или покоя.