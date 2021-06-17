Обещала вернуть парня. На Закарпатье девушка отдала "целительнице" 60 тысяч

Подозреваемая пообещала девушке вернуть ее парня и за это постоянно требовала денег – подробности дела

Фото: pixabay.com

В Мукачево Закарпатской области задержали мошенницу, которая обещала 17-летней девушке вернуть ее любимого. За это несовершеннолетняя отдала женщине 60 тысяч гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП.

Что известно

В полицию обратился отец потерпевшей. Он сообщил, что его дочь выносит из дома деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, электроинструменты, телефоны, планшет и другое ценное имущество и отдает все 33-летней женщине.

В роли посредника между несовершеннолетней и выдуманной целительницей, под предлогом возвращения парня девушке, подозреваемая выманила у нее деньги и имущество на сумму более 60 000 гривен.

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Кроме техники, которую девушка вынесла из квартиры родителей, она перечисляла на банковский счет злоумышленницы деньги различными суммами от 300 до 3000 гривен. В общем следователем полиции удалось установить более 40 таких эпизодов.

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Что говорят в полиции

Во время обысков в квартире подозреваемой нашли вещи, принадлежащие потерпевшим. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

Полицейские собрали достаточно доказательств по делу и сообщили мошеннице о подозрении в совершенном преступлении и уже готовят материалы для избрания ей меры пресечения. За содеянное подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина входила в доверие к детям и обворовывала квартиры.

Также напомним, жительница Винницы отдала более пяти миллионов гривен за "снятие порчи".

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