Обиделся на обзывание. В Винницкой области мужчина заживо сжег родственника

Мужчина облил родственника бензином и поджег. Коллаж "Сегодня"

В Винницкой области полиция задержала злоумышленника, который заживо сжег в доме родственника.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Изначально в селе Дубовец Немировской территориальной громады стало известно о пожаре. Когда спасатели потушили огонь, в комнате на кровати нашли мертвым 56-летнего хозяина-инвалида.

Комнату погибшего сильно повредил огонь. Фото: Нацполиция

По данным правоохранителей, в этом доме отдыхала компания из нескольких человек.

"Когда все разошлись, между 25-летним мужчиной и его 56-летним родственником-инвалидом возник конфликт. По предварительной информации, старший мужчина матерным словом оскорбил младшего. Последний дождался, когда родственник уснет, облил его бензином и поджег", – сообщили в полиции.

Преступление злоумышленник пытался выдать за несчастный случай, но его разоблачили. В доме нашли канистру из-под горючего у постели погибшего.

Ранее нарушителя привлекали к ответственности. В этот раз мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, сейчас он находится в СИЗО.

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