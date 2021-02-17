Облупленные стены и плесень в коридорах. В каких условиях принимают пациентов на Волыни (видео)

Для медучреждения отреставрировали другое помещение, но переехать нет возможности

Облупленные стены и плесень в коридорах. В таких условиях принимают пациентов в Рожищенской амбулатории на Волыни. Почему же пациенты вынуждены лечиться в списанных стенах – выясняли корреспонденты "Сегодня".

Для медучреждения отреставрировали другое помещение. Вот только местная власть не берет его на баланс. Плесень – чуть ли не по всему потолку, стены – сыпятся от прикосновения.

"Кто захочет в таких условиях сдавать анализы и это все ..." – говорит жительница Рожища Ольга Матвийчук.

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Ежедневно в таких условиях лечатся около полсотни пациентов.

"Свою работу выполняем, пациентов принимаем, так что на работу нашу не влияет", – рассказывает лаборантка Алла Фень.

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В медучреждении отремонтировали кабинеты, чтобы хоть на приемах были санитарные условия. Но больше всего здесь мечтают переехать в новое помещение.

Новые кабинеты подготовили для амбулатории за кредит от Всемирного банка. Вот только теперь местные власти не спешат принимать объект.

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