Обманул больше 60 человек. В Днепропетровской области мужчина продавал "воздух"

Правоохранители провели обыски в доме подозреваемого. Фото: ГУНП
В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который обманул более 60 украинцев с помощью интернет-сайта. Общая сумма убытков составляет полмиллиона гривен.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 30-летний подозреваемый создал и администрировал вебсайт, где продавал несуществующие товары, в частности спортивное и туристическое снаряжение. Условием покупки была 100% предоплата на подконтрольные мужчине счета. Однако, получив деньги, злоумышленник исчезал.
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По месту жительства мужчины полицейские провели обыски и изъяли ноутбуки, жесткие диски, мобильные телефоны и сим-карты, которые использовались в противоправной деятельности.
Копы изъяли мобильные телефоны и жесткие диски. Фото: ГУНП
Открыто уголовное производство по статье "мошенничество". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что мошенники "заработали" 4 миллиона на пенсионерке из Ровенской области.
Также напомним, в Киеве мошенники продавали за $220 тысяч должность начальника Нацполиции.
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