Оборотень в погонах. В Одессе задержали полицейского, который "крышевал" порнобизнес

В Одессе полицейский за деньги "крышевал" порнобизнес. Коллаж: "Сегодня"

В Одессе за "крышевание" порнобизнеса будут судить полицейского, который на протяжении двух лет брал деньги у женщины за то, чтобы ее "бизнес" работал дальше.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"26-летний полицейский обещал не привлекать ее к уголовной ответственности за изготовление и распространение продукции порнографического характера. За это в течение двух лет – с октября 2019 года по апрель 2021 года – женщина отдала полицейскому более 259 тысяч гривен", – говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

ГБР задержало оперуполномоченного при получении очередного "транша".

ГБР задержало оперуполномоченного при получении очередного "транша" / Фото: ГБР

26 летний полицейский обвиняется в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Киеве задержали двоих женщин за распространение порно со своими маленькими дочерями

В Киеве разоблачили двух женщин, которые в течение последних 3-4 лет развращали своих дочерей и создавали с ними порнографические материалы.

"Две не связанные между собой жительницы столицы развращали своих малолетних дочерей и изготавливали с их участием противоправный контент. Фото- и видеоматериалы порнографического характера сбывали в интернете, стоимость одного составляла до 2 тысяч гривен. От противоправных действий пострадали дети 6 и 9 лет" , – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленниц, за содеянное им грозит до десяти лет заключения. Детей на время проведения следственных действий поместили в социальные центры.

В домах подозреваемых уже провели обыски. На компьютерной технике и телефонах злоумышленниц выявлено более 1000 файлов противоправного контента с участием детей.

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