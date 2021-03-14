Обострение на Донбассе: боевики трижды нарушили режим тишины

На Донбассе с начала текущих суток, 14 марта, боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил, украинские военные не пострадали.
Недалеко от населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие. Вблизи Екатериновки наемники открывали огонь по украинским позициям из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как сообщили в ООС, возле Опытно наемники обстреляли позиции украинских защитников из подствольного гранатомета.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на Донбассе от обстрелов украинских позиций вооруженными формированиями РФ погиб военнослужащий ВСУ.
Также напомним, боевикам на Донбассе разрешили открывать огонь по украинским позициям.
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