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Обострение на Донбассе. Оккупанты 66 раз за сутки нарушили "тишину" – где стреляли

Ольга Кравченко
19 февраля, 07:33
Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного комиссара ООН

В зоне ООС ситуация сильно обострилась / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли?

  • Дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
  • Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Пять раз Старогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
  • Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.
  • Новоселовку Вторую – из минометов калибра 82 мм.
  • Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
  • Пивденное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.
  • Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
  • Одиннадцать раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
  • Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
  • Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Попасную – из минометов калибра 120 мм.
  • Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
  • Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Новогригорьевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.
  • Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.
  • Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
  • Николаевку – из минометов калибра 82 мм.
  • Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
  • Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", – говорится в сообщении.

Ситуация