Обострение на Донбассе. Оккупанты 66 раз за сутки нарушили "тишину" – где стреляли

В зоне ООС ситуация сильно обострилась / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли?
- Дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
- Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Старогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
- Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.
- Новоселовку Вторую – из минометов калибра 82 мм.
- Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
- Пивденное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.
- Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
- Одиннадцать раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
- Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
- Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
- Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Попасную – из минометов калибра 120 мм.
- Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
- Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Новогригорьевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.
- Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.
- Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
- Николаевку – из минометов калибра 82 мм.
- Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
- Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.
"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", – говорится в сообщении.
Ситуация
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию. Насколько эвакуация происходит добровольно, сейчас тяжело сказать.
- Вечером власти России заявили, что готовы выдать по 10 тысяч рублей каждому эвакуированному.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не принимал решения о силовом освобождении Донбасса. Все, что там происходит сейчас, – провокация.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО найти способ переехать в безопасные города Украины.
- Наблюдатели отмечают, что происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 2008 года в Грузии, когда после провокаций российские танки дошли до Тбилиси.