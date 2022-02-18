Обострение на Донбассе. Оккупанты массово нарушают "тишину": где стреляли

В зоне ООС ситуация обострилась / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 11:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня, 22 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Оккупанты обстреляли:
- Болотенное, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
- Четыре раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
- Чермалык – из автоматических станковых гранатометов.
- Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
- Пивденное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово, Невельское – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
- 10 раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
- Четыре раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
- Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
- Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
Российские наемники обстреляли Донецкую железную дорогу
Утром неподалеку железнодорожной станции Скотоватая начался артобстрел. Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов на станцию Фенольная.
"На этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в укрытия, что помогло избежать жертв" , – сообщает Донецкая железная дорога в Facebook.
Оккупанты обстреляли пожарную часть
Оккупанты обстреляли здание местной пожарной части. Обстрел произошел 18 февраля примерно в 12:00 и длился до десяти минут. По городу Счастье стреляли неизвестные лица с территории, временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.
В результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.
Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.
Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.