Обострение на Донбассе: погиб еще один украинский военный, трое ранены

Пострадавших военных госпитализировали. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 12 сентября, они 10 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Один военнослужащий погиб, трое ранены.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Где шли бои

Обстрелы происходили вблизи Нью-Йорка: противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования РФ вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.