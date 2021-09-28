Обострение на Донбассе: ранены двое украинских военнослужащих

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные формирования РФ игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений ВСУ. По всей линии соприкосновения зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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"В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел наших позиций из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Новолуганского состоялись 4 вооруженные провокации, 3 из которых – вечером. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 российские наемники осуществляли обстрелы из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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28 сентября боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

"Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное", – добавляют в штабе.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.