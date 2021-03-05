Обострение на Донбассе: ВСУ снова понесли потери

На фронте снова накаляется обстановка, враг не прекращает обстреливать позиции ВСУ

На Донбассе продолжаются обстрелы. Сегодня в результате атак оккупантов был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

Украинская сторона в Общем центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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"Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинки получил ранение один военнослужащий ВС Украины. Ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно оккупационная администрация "ДНР" разрешила своим боевикам на передовой стрелять по украинским военным, тем самым официально выйдя из перемирия. На это глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на нарушение перемирия ВСУ будут отвечать зеркально.

Также мы писали, что на Донбассе боевики применяют новую тактику против ВСУ. Противник стал активно применять специальные самоликвидирующиеся мины. Бойцы рассказали, насколько опасны российские ПОМ-2.

Видео: Сегодня