Обострение? На Донбассе за сутки оккупанты нарушили "тишину" более 300 раз

Оккупанты устроили массовые учения на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой области. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 300 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 16 декабря.

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Нарушения в Донецкой области

ОБСЕ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня (в том числе 123 взрыва), по оценке, 154 из них в рамках учений с боевой стрельбой, которые устроили оккупанты. 45 из них произошли в пределах зоны безопасности, из которых 35 произошли к северу от н. п. Свободное и еще 10 – к северо-западу от н. п. Старопетровское.

Также в Донецкой области напряженной была ситуация в районе Широкиного.

Нарушения в Луганской области

В Луганской области СММ зафиксировала 81 нарушение режима прекращения огня (в том числе 30 взрывов), по оценке, 40 из них в рамках учений с боевой стрельбой. Большинство нарушений произошли в районе н.п. Круглик и Попасной.

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ОБСЕ напоминает о нарушении решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которое запрещает проведение учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Еще 109 нарушений режима прекращения огня произошли за пределами зоны безопасности:

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38 из них зафиксированы в районе Виноградного;

37 – в районе н. п. Мануйловка;

34 – возле Покровки.

Оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ.

В пресс-службе ООС заявили, что за прошлые сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Еще один военнослужащий ранен.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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