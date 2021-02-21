Обострение под Горловкой: в ВСУ сообщили о еще больших потерях боевиков

Оккупанты нанесли удар по позициям своих товарищей, что привели к гибели боевиков

В субботу боевики понесли серьезные потери, сообщалось о семерых ликвидированных. Сегодня стало известно, что количество уничтоженных оккупантов увеличилось до девяти человек.

Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Потери российско-оккупационных войск 20 февраля составили 9 человек – все 200-е:

Реклама

семь человек – 3 омсбр 1-й армейский корпус (т.н. "ДНР");

один – 2 омсбр 2-й армейский корпус (т.н. "ЛНР");

один – 7 омсбр 2-й АК не боевой, обстоятельства уточняются.

Как сообщали новости "Сегодня", основные события вчера разворачивались под Горловкой. По данным Генштаба ВСУ, боевики вообще открыли огонь по своим позициям с целью обвинить украинскую армию в обстрелах и применении тяжелого вооружения.

Также за вчерашний день боевики обстреляли еще и мирных жителей. В штабе ООС отметили, что противник семь раз нарушил режим прекращения огня.