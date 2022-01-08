Обстановка накаляется: на Донбассе оккупанты снова нарушили "тишину"

Украинские защитники открывали ответный огонь / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на утро 8 января на Донбассе вооруженные формирования России три раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- Возле Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
- В сторону Каменки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Недалеко от Новотошковского противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.
Оккупанты усиливают позиции
За период новогодних праздников русские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.
Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.