Обстрел Авдеевки. Боевики ранили восемь бойцов ВСУ

Украинские военные открывали огонь / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 28 августа, во время обстрела боевиками района Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ТКГ.

Боевики применили минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм, что запрещено минскими соглашениями. А на требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Украинские военные открывали огонь в ответ.

"Задачей противника было спровоцировать нас на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить о "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать соответствующие переговоры Президента Украины с Президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в таком урегулировании", – говорится в сообщении.

Украинская сторона ТКГ и МИД направили соответствующие ноты в ОБСЕ. В то же время, пока не планируется внеочередное заседание Подгруппы по безопасности

"Мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова "нет", уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих", – сообщили в ТКГ.

Год режима прекращения огня

27 июля 2020 года вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должны соблюдать до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

Ранее мы сообщали, что: