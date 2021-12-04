Обстрелы боевиков: два села на Донбассе остались без света

Повреждения энергетики будут восстанавливать 4 декабря. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 3 декабря, боевики обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовка и село Малиновое в Луганской области.

Об этом сообщается в компании "Луганское энергетическое объединение".

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В результате огневого удара поселки остались без света.

"Снова "благодарочка" контролируемой части Луганской области от неконтролируемой", – говорится в сообщении.

Боевики обстреляли грузопассажирскую станцию Кондрашовка и село Малиновое. В результате повреждены воздушные линии электропередач.

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"Около 2000 тысяч абонентов остались без электричества", – уточнили в компании.

Повреждения энергетики будут восстанавливать 4 декабря. Местные жители в соцсетях сообщают, что второй раз за неделю обстрелу подверглась Станица Луганская. Огонь велся со стороны Красного Яра.

"Пять лет там было тихо", – написала одна из местных жительниц.

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Провокация РФ на Донбассе

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

Двое вооруженных членов формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.

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