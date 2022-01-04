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Обстрелы из гранатометов. На Донбассе боевики ранили украинского военного

Ольга Кравченко
4 января, 07:24
Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние – тяжелое

Оккупанты опять нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 3 января, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли?

  • В сторону Светлодарска открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
  • В направлении Лебединского из стрелкового оружия.
  • Вблизи Шумов из автоматических станковых гранатометов.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 4 января нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Донбасский конфликт может решить сделка Байдена с Путиным

Политолог Вадим Карасев не исключает, что Путин с Байденом могут заключить сделку.

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"Россия может пообещать уйти с Донбасса в обмен на гарантию невступления Украины в НАТО. Но в случае отказа от таких условий Путин может развязать войну, так как дальше блефовать и не выполнять свою угрозу – для президента России значит "потерять лицо". Следующий год может стать переломным в истории Донбасса, Украины и мира", – подытожил Карасев.

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