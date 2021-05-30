На Донбассе боевики обстреляли поселок с жителями

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На Донбассе за прошлые сутки, 29 мая, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских воинов.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Майорского враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Недалеко от Новгородского российские оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Причепиловки боевики стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры в Шумах из противотанкового ракетного комплекса. Местные жители не пострадали.
Боевых потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток обстрелов не было. Ситуацию в районе ООС контролируют украинские военнослужащие.
Напомним, в Луганской области полицейские разоблачили боевика так называемой "ЛНР". Им оказался 24-летний житель Северодонецка.
Кроме того, ранее 16-летняя девочка сбежала из "ДНР". Чтобы попасть в Украину, подросток перешел минное поле.
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