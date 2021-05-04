Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Обрушившийся мост через реку Западный Буг во Львовской области включен в список Национальной программы восстановления мостов. Его реконструкцию запланировали на этот год. Работы должны начаться в ближайшее время.

Об этом сообщает в Facebook "Укравтодор".

Там напомнили, что в прошлом году была подобная ситуация – в Днепропетровской области из-за обвала моста через реку Чертомлык нужно было быстро строить новый. Переправу восстановили за семь месяцев.

"Аналогично будет реконструирована переправа через западный Буг: оперативно и качественно", – говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что в 2020 году Служба автомобильных дорог во Львовской области провела тендер на изготовление документации для ремонта этого моста. Победителем стала компания ООО СИНК ПЛЮС МІКК. Стоимость реконструкции – около 74 млн грн.

"Проект реконструкции уже в ближайшее время будет представлен техсовету "Укравтодора" и секции 5 ГосдорНИИ. После этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы", - заверили в "Укравтодоре".

Напомним, о катастрофическом состоянии моста через реку Западный Буг местные жители ранее предупреждали власть.

Однако власти нашли виновных в обрушении моста – кто-то регулярно воровал знаки ограничения скорости.