Обвалилась за секунды! В Сети показали, как рухнула многоэтажка в Харькове – видео

Инцидент произошел утром / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 4 января, в Харькове по проспекту Гагарина, 20, обвалилась многоэтажка. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Видео момента обвала появилось в областной прокуратуре Харькова.

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Что произошло

Случился инцидент утром. Рядом со зданием роют фундамент под еще один дом. Также строится новая многоэтажка. В соцсетях утверждают, что обрушение произошло именно из-за этой стройки.

На месте работали сотрудники ГСЧС, прокуратуры и полиции. В ходе следствия будет устанавливаться законность строительства на территории, где произошел обвал здания.

Обвалилась часть с офисами

Также предварительно установлено, что обрушилась часть здания с офисными помещениями.

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Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 275 УК Украины, а именно нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекших тяжкие последствия.

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