Очень хотел покататься: в Харьковской области мужчина пытался угнать 12 авто

В Змиеве Чугуевского района пьяный мужчина за две ночи пытался угнать более десяти авто – что ему грозит

/ Фото: Нацполиция

В Харьковской области мужчина повредил и пытался похитить 12 автомобилей. Ему сообщили о подозрении.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.

По данным копов, инцидент случился в городе Змиев Чугуевского района. 34-летнего местного жителя застали врасплох прохожие и передали информацию полицейским.

/ Фото: Нацполиция

Полиция выяснила, что 24 мая нарушитель разбил кирпичом стекло двери Audi A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединяя провода замка зажигания. В ту же ночь он повредил еще 10 авто. А а в ночь на 22 мая еще два транспортных средства. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

/ Фото: Нацполиция Реклама

Правоохранители добавили, что на все преступления мужчина шел под градусом. Свои действия объяснил желанием покататься. Теперь ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

/ Фото: Нацполиция

Напомним, недавно в Киевской области задержали угонщиков авто.

Также мы писали, почему полиция три года не отдает мужчине угнанное авто, которое он сам же и нашел.